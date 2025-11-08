Михайло Сивак є кандидатом богословських наук

7 листопада Синод ПЦУ призначив нового ректора Львівської православної богословської академії. Ним став 39-річний кандидат богословських наук, доцент, протоієрей Михайло Сивак. Про це повідомляє РІСУ з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

Як зазначається у повідомленні, чинний ректор Ярослав Ощудляк сам звернувся до Синоду з проханням звільнити його від обов’язків ректора.

Кандидатуру ректора подав митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, його підтримало Синодальне управління духовної освіти і богословської науки.

Протоієрей Михайло Сивак закінчив Київську православну богословську академію та історичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка. Від 2011 року був проректором Львівської православної богословської академії. Він викладає Біблійну історію та Святе Письмо Нового Завіту.