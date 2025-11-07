Новий храм ПЦУ побудують на пагорбах вул. Пекарської

Львівська міська рада погодила будівництво храмового комплексу Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у районі вул. Костя Левицького – вул. Пекарської. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету в пʼятницю, 7 листопада.

Йдеться про будівництво нової церкви в центрі Львова вперше за 130 років. Зараз на місці майбутньої церкви розташована тимчасова капличка, що працює з 2018 року. Новий храм зможе вмістити 270 людей. Під всім комплексом розмісять підземний поверх, який слугуватиме парковкою, укриттям і технічними приміщеннями.

Будівництво нової церкви у вул. Костя Левицького – вул. Пекарської передбачене детальним планом цієї території, який затвердили ще у 2017 році. Під час обговорення ДПТ мешканці прилеглих вулиць побоювалися, що церква не дбатиме про храм, а нове будівництво в історичному центрі може його спотворити. Однак представники храму переконували, що на першому поверсі церкви облаштують недільну школу, а на другому – сам храм. У будівлі також планували надавати юридичну, психологічну допомогу, організувати дитячі гуртки.

У лютому 2019 року місто оголосило Відкритий архітектурний конкурс на найкращий проєкт церкви, в якому перемогли асистенти кафедри архітектурного планування «Львівської політехніки» Ігор Хамара та Євген Дацишин, які у 2008 році були серед авторів проєкту комплексу Львівської духовної семінарії Святого Духа. Тоді соцмережах львів’яни неоднозначно відреагували на проект-переможець, а згодом результати конкурсу скасували.

Новий проєкт храму обрали в березні 2025 року. Його будівництво профінансують благодійники.