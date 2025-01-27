«Waterland» стане справжньою феєрією емоцій

З 1 лютого по 30 березня у Львівському державному цирку відбудеться неймовірне водне шоу «Waterland». Ця подія стане справжньою феєрією емоцій, повідомляє пресслужба організаторів.

На глядачів чекає унікальне шоу під водою, на воді, на суші та в повітрі! Басейн зі 120 тоннами води, тисячі фонтанів із підсвічуванням, 30 тонн води, що підіймаються під купол цирку, та сотні світлових і звукових ефектів.

«Арена цирку перетвориться на водну гладь, а чарівний дощ занурить артистів і глядачів у казкову атмосферу. Дивовижні акробатичні трюки, дизайнерські костюми та технологічні новинки зроблять це шоу незабутнім як для дітей, так і для дорослих!» – зазначають організатори.

Не пропустіть можливість подарувати собі та своїм близьким справжню казку!

Де? Львівський державний цирк

Коли? З 1 лютого по 30 березня

Квитки доступні на сайті або в касі цирку. Деталі за посиланням.