Культурний тиждень у Львові містить чимало подій, які не можна ігнорувати. Бо це цікаво, важливо та потрібно для збереження рівноваги.

27 січня, понеділок

Концерт Хореї Козацької

У Львівському скансені на концерті Хореї Козацької під орудою Тараса Компаніченка прозвучать різдвяні ірмоси та коляди, церковні та поза літургійні гімни, козацькі думи та пісні, канти та мелодії, що зберігають дух нації. В цій музичній подорожі від середньовіччя до сьогодення можна почути співи українського Різдва, і поезію Івана Мазепи, Григорія Сковороди, Панька Куліша, Івана Франка, Романа Купчинського, Грицька Чупринки, Спиридона Черкасенка, Ліни Костенко та Василя Стуса окрилену музикою, а також сучасні авторські твори про війну та боротьбу за свободу.



Інформаційно-освітній центр Львівського скансену), 18:00

28 січня, вівторок

Презентацію книги старовинних стрийських переписів «Ми пекли бабки й коржики»

Колекція книг проєкту «Авторська кухня українська» поповнилась п’ятою «Ми пекли бабки й коржики». Книга «Ми пекли бабки й коржики», укладена на основі кулінарного переписника Ольги Бачинської, успішної жінки, однієї з директорів потужного на початку XX століття «Маслосоюза», колекціонерки вишитих орнаментів і тої, «що вміла любити людей». Книга знайомить читача з історією авторки, її оточення. Тому, це ще й кулінарна книга з історією.

Є тут модні у 20-30-х роках минулого століття і чи не повністю забуті зараз торти, вишукані мигдалеві тістечка. Кухня Ольги Бачинської і стриян вражає ще й своєю традицією, локальністю страв.

Книга видана проєктом «Авторська Кухня Українська» спільно з Видавництвом «Українського Католицького університету» у тісній співпраці зі стрийським краєзнавчим музеєм «Верховина». Авторські ілюстрації Тараса Кеба зворушують своєю чарівністю, створюють атмосферу домашнього затишку та урочистості водночас. У поєднанні з давніми кулінарними приписами та старовинними світлинами з фондів музею «Верховина», ця книга стає своєрідним «місточком» у світ, якого вже нема, але в якому ми знаходимо те, що нам дороге, рідне.

Для відвідин потрібно зареєструватись за посиланням.



Центр імені Митрополита Андрея Шептицького, 16:00



Вистава «На русалчин Великдень»

«На русалчин Великдень» (на головному фото) – вистава Київського театру оперети, драматично-оперний етюд за лірико-фантастичною оперою видатного українського композитора Миколи Леонтовича у постановці Івана Уривського. Митець, своєю чергою, використав для своєї роботи сюжет твору Бориса Грінченка. Опера «На русалчин Великдень» стала першим великим симфонічним твором Миколи Леонтовича. Маестро мав на меті розширити її, але не судилося: композитора підступно вбили у січні 1921-го. Історія створення опери дуже зацікавила режисера Івана Уривського, для якого постановка стала справжнім викликом.

Це – нове сучасне прочитання містичної опери. Головний герой історії – козак, що напередодні Трійці гуляє берегом Дніпра та зустрічає русалок, які прагнуть заманити його під воду. На порятунок хлопцеві приходить найменша русалонька, яка потім тане у ранкових сонячних променях. Відбувається справжня зустріч реального та міфічного світів, та найсильнішим виявляється непереможне кохання.



Львівська Національна Опера, 18:00

29 січня, середа

Концерт «Amore Mio»

Програма складається з відомих творів класичної музики, популярних арій, романсів та пісень про кохання українських та закордонних композиторів. Під час цього камерного вечора для вас виступлять відомі солісти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка: Володимир Фісюк, тенор, заслужений артист України; Богдана Зайцева-Чебан, сопрано, лауреатка премії імені Сіді Таль та Ірина Козлова, фортепіано, лауреатка багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

Музиканти працюють пліч-о-пліч з 2016 року. Основною своєю метою бачать розвиток класичного мистецтва в Україні, а місією — популяризацію України у світі через сучасне виконавство.

Виконавці:

• Богдана Зайцева-Чебан, сопрано

• Володимир Фісюк, тенор

• Ірина Козлова, фортепіано



Програма:

• Жорж Бізе. Арія Хозе з опери «Кармен»

• Сальваторе Карділло. Core ‘ngrato

• Джакомо Пуччіні. Арія Тоски «Vissi d’arte» з опери «Тоска»

• П’єтро Масканьї. Арія Сантуцци «Voi lo sapete» з опери Сільська честь

• Франц Легар. Lippen Schweigen з оперети «Весела вдова»

• Едвард Ельгар. Salut d’amour

• Микола Аркас. Арія Андрія з опери «Катерина»

• Мирослав Скорик. Чого являєшся мені у сні

• Українська народна пісня «Місяць на небі»

• Валентин Сильвестров. Присвячення

• Руджеро Леонкавалло. Маttinatta

• Карлос Гардель. Por una cabeza

• Джордж Гершвін. Summertime (обробка для фортепіано)

• Консуелла Веласкес. Bessame mucho

• Луї Ганн. C’est l’amour з оперети «Мандрівні артисти»

Модераторка – Поліна Кордовська

Львівська національна філармонія, 19:00

30 січня, четвер

Зустріч «Все про діаманти»



Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка та музей рудних формацій геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка запрошують зацікавлених на зустріч «Все про діаманти».

Діаманти здавна хвилюють людський розум своєю красою, довершеністю та унікальністю і вважаються одним із символів розкоші. А з мінералогічного погляду діамант – мінерал класу самородних неметалів, тверда кристалічна видозміна карбону кубічної сингонії.

Чому ж власне діамант є одним із найдорожчих мінералів? Як і де вони утворюються, яких бувають форм та забарвлення? В яких сферах їх використовують? Для чого і як вирощують штучні діаманти? Чи є діаманти в Україні?

Про це та багато інших цікавих фактів з історії видобутку діамантів та їх зв’язок з сучасною політичною картою світу можна дізнатись на зустрічі. Обов’язкова попередня реєстрація за посиланням.



Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка (вул. Грушевського, 4, кімн. 219 та 212-2140), 17:30

«Саундтреки з фільмів на органі»

Цього вечора прозвучать саундтреки до відомих кінострічок, виконаних на найбільшому історичному концертному органі України.

Органіст Віталій Дворовий виконає мелодії, що вже стали символами різдвяного настрою та епічних пригод. У програмі – шедеври з голлівудських стрічок.

У програмі музика до кінофільмів «Сам удома», «Пірати Карибського моря» (на фото), «Список Шиндлера», «Зоряні війни» та «Інтерстеллар».



Львівський органний зал, 19:00

31 січня, п’ятниця

Перегляд фільму «Зона інтересу»



Jam Factory Art Center відкриває кінопрограму. Першим переглядом стане картина британського режисера Джонатана Ґлейзера «Зона інтересу». Стрічка отримала дві премії «Оскар» та Гран-прі Каннського фестивалю.

Чоловік із дружиною будують оселю мрії – з затишним садом, дорогими пожитками, родинними вечорами за читанням із дітьми. І тільки високий паркан нагадує, що поруч з їхнім райським куточком стоїть концтабір, де чоловік працює комендантом.

Фільм буде показано мовою оригіналу з українськими субтитрами. Після перегляду нас чекає обговорення із кураторкою кінопрограми Дарією Бадьйор.

Jam Factory Art Center, 18:30



Перегляд фільму «Офіційне пограбування»

The Kyiv Independent представляє спеціальний показ у Львові фільму-розслідування «Офіційне пограбування». Восени 2022 року, перед тим як утекти з Херсона, росіяни пограбували два місцеві музеї – художній і краєзнавчий. Вони вивезли цінні твори мистецтва та археологічні артефакти, зокрема й золото скіфів, готів і сарматів. Це пограбування стало наймасштабнішим у Європі із часів Другої світової війни. З української сторони майже не залишилося свідків цього злочину, а офіційна Москва тримає в секреті всі його деталі.

Команда відділу розслідувань воєнних злочинів Kyiv Independent вирішила з’ясувати, хто організував незаконне вивезення цінностей і де зараз зберігаються колекції з херсонських музеїв. Тож Євгенії Моторевській, авторці цього розслідування, довелося перевтілитися в наївну «продюсерку» російського телеканалу Люду Алфьорову та жорстку й допитливу «слідчу» Російської Федерації Ірину Романівну, щоб випитати в представників окупаційного режиму секретні деталі пограбування та встановити імена організаторів і виконавців злочину.



На показ потрібно зареєструватись за посиланням.



Конференційна зала інформаційно-освітнього центру Львівського скансену, 18:30

1 лютого, субота

Авторська екскурсія Олега Давиденка експозицією «Каліграфія війни»

Проєкт «Каліграфія війни» створено протягом 2020–2024 років, він поєднує живопис, графіку, скульптуру, кераміку та інсталяції. Він є відображенням боротьби добра зі злом, нагадуванням про героїзм і самопожертву заради нашого майбутнього.



Під час авторської екскурсії можна дізнатися більше про проєкт, його цикли та серії. Автор розкриє рулони живописних творів представлених в експозиції виставки, що приховують несподівані художні вислови. Також відвідувачі поринуть у процес творення мистецтва, познайомившись із техніками, засобами й методами, які використовує автор. Окрім того, відбудеться обговорення глибоких сенсів проєкту, його актуальність і мету, спрямовану на осмислення трагічних подій, які переживає Україна.

У неділю відбудеться фінісаж виставки, який стане останньою можливістю побачити виставку.



Львівський палац мистецтв, 16:00

2 лютого, неділя

Концерт проєкту Oleksandr Seleznov etc

Під час концерту можна буде почути нові композиції з альбому The Story Goes On у стилі jazz-fusion, а також треки з дебютного EP «Freedom».

Проєкт заснований українським ударником та перкусіоністом Олександром Селезньовим (на фото), який вже здобув популярність завдяки співпраці з українськими та міжнародними артистами, серед яких Євген Хмара, MamaRika, Олександр Положинський, Rowan Pattison, Jamala та інші. Олександр є автором першого підручника з гри на ударних українською мовою – «#Я_барабанщик. Окрім того, сьогодні він служить в Оркестрі почесної варти ЗСУ.

Музиканти:

Олександр Селезньов, ударні

Олександр Леонов, гітара

Олег Пашковський, клавішні

Стас Дяченко, бас

Спеціальний гість Павло Кулік, саксофон

Послухати новий альбом Олександра Селезньова The Story Goes On можна за посиланням.



Jam Factory Art Center, 19:00



Кураторська екскурсія новою експозицією музею Соломії Крушельницької

Музей Соломії Крушельницької (на фото) привідкриває частину оновленої експозиції після ремонту. Нова експозиція презентує унікальні артефакти: рідкісні фотографії, рукописи та оцифровані матеріали, театральні афіші й рецензії, особисті документи, які розповідають про приватне життя та родину оперної виконавиці.

Куратор нової експозиції – відомий художник Влодко Костирко, який працював над оформлення просторів, прагнув максимально відтворити атмосферу цього будинку. Цей проєкт став результатом єдності та співпраці всіх відділів музею, зберігачів фондів, зокрема наукових працівників, які доклали максимум зусиль, щоб подарувати відвідувачам новий досвід занурення у спадщину Соломії Крушельницької.

Вхід вільний.



Музей Соломії Крушельницької, 16:00