Після двох грандіозних концертів восени, організатори запрошують усіх шанувальників української музики на ще один незабутній вечір, присвячений творчості легендарного Назарія Яремчука.

На заході прозвучать найулюбленіші пісні маестро, які стали справжнім надбанням української культури: «Водограй», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Смерекова хата», «Стожари», «Писанка» та багато інших.

Назарій Яремчук – один із найяскравіших представників української естради. Його пісні стали народними й продовжують надихати нові покоління слухачів. Концерти, присвячені його творчості, завжди проходять з аншлагами та залишають незабутні враження.

Унікальна атмосфера концерту буде створена завдяки тисячам свічок, які перетворять філармонію на казковий світ музики та спогадів.

На сцені філармонії виступлять:

Павло Дворський;

Павло Дворський (молодший);

В'ячеслав Дворський;

Мар’ян Шуневич;

Ірина Доля;

Анастасія Чубінська;

Оля Верхоляк;

Петро Радейко;

Ансамбль «Високий Замок».

Вечір проведе відома телеведуча Ольга Гошовська. Для гостей концерту організатори підготували приємний сюрприз: кожен отримає ігристе вино та солодощі.

Квитки можна придбати онлайн на сайті: