Тепер плаванням там займаються майже 700 учнів 2–7 класів

У Львові після майже 30 років простою відновили басейн у ліцеї ім. Івана Пулюя. Тепер плаванням там займаються майже 700 учнів 2–7 класів, зокрема діти з особливими освітніми потребами. На ремонт і облаштування місто спрямувало 28 млн грн.

«Наш басейн почав функціонувати наприкінці вересня. Тут займаються 699 учнів загалом, зокрема 24 дитини з особливими освітніми потребами. Під час першого місяця ми намагалися повністю запустити процес плавання, надалі плануємо вводити гуртки, які зможуть відвідувати і учні старших класів», – розповіла заступниця директорки ліцею ім. Івана Пулюя Мар’яна Грудлевська.

У басейні відновили чашу, замінили вікна та двері, відремонтували стіни й підлогу, облаштували вентиляцію, встановили осушувач повітря. Також зробили сучасні роздягальні та душові, виконали внутрішнє оздоблення приміщень. Роботи виконало ТзОВ «Сервіскотломонтаж-Львів».

На будівлі басейну також встановили сонячні панелі. Оновлений простір зробили доступним для всіх дітей. Це особливо актуально для ліцею, де також працює інклюзивно-ресурсний центр. На відновлення басейну та облаштування приміщень упродовж 2020–2026 років спрямували 28 млн грн.

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«Шкільні басейни, які не є великі і грибокі, це насамперед про безпеку дітей. Тому що вміння дитини поводитися на воді є базовою і важливою потребою. Чим більше наших дітей вмітимуть поводити себе на воді, тим менше матимемо нещасних випадків. І звісно, якщо хтось бачить себе у спорті, то заняття в школі, це гарний початок», – зазначив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

За словами Андрія Закалюка, у Львові діють дві програми, які допомагають дітям опановувати плавання. Перша передбачає безоплатні уроки для учнів 2–4 класів під час канікул. До занять можуть долучатися й діти зі шкіл, де немає власних басейнів. Друга програма розрахована на дітей з особливими освітніми потребами: вони можуть відвідувати уроки плавання протягом навчального року.

Загалом у школах і дитячих садках Львова є 22 діючі басейни: 20 у школах та два в садках. Водночас ще вісім басейнів наразі не працюють – п’ять у школах і три в дитячих садках.

Відновлення басейну в ліцеї імені Івана Пулюя – не перший такий проєкт у місті. Торік після майже 30 років запрацював басейн у школі №72.