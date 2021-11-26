«Осінній салон» знову запрошує до Палацу мистецтв. Цьогоріч виставка об'єднала майже 200 художників зі Львова, Польщі, Прибалтики, Ізраїлю та Нідерландів. Її присвятили річниці незалежності України й 25-річчю від заснування палацу.

«Більшість робіт виставили на третьому поверсі, дитячі малюнки можете знайти, гуляючи першим. Ми раді, що попри карантин відвідувачі, все-таки, є», – розповідає генеральний директор Львівського Палацу мистецтв Юрій Візняк.

Серед картин, які митці створили за цей рік, – класичні пейзажі, абстракції, а також релаксне мистецтво.

«Деякі роботи емоційно виражені , інші — більш філософські, наявні й такі, щоб людина, дивлячись на них, морально і духовно розслабилася», – каже голова обласної організації Спілки художників України Ігор Гавришкевич.

Вже відвідала «Осінній салон» галеристка Роксоляна Шимчук.

«Впевнена: якщо прийду сюди навіть вп'яте, то знову відкрию для себе щось нове. Дивно, що наші ж люди стоять в чергах у світові музеї, платять багато грошей. Але вірю: це – тимчасове явище. Тому закликаю всіх сюди завітати», – зазначає жінка.

Додамо, виставка «Осінній салон» у Палаці мистецтв триватиме до 9 грудня.

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