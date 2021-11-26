У Львівському Палаці мистецтв презентують щорічну виставку «Осінній салон»
Свої роботи там виставили близько 200 художників
«Осінній салон» знову запрошує до Палацу мистецтв. Цьогоріч виставка об'єднала майже 200 художників зі Львова, Польщі, Прибалтики, Ізраїлю та Нідерландів. Її присвятили річниці незалежності України й 25-річчю від заснування палацу.
«Більшість робіт виставили на третьому поверсі, дитячі малюнки можете знайти, гуляючи першим. Ми раді, що попри карантин відвідувачі, все-таки, є», – розповідає генеральний директор Львівського Палацу мистецтв Юрій Візняк.
Серед картин, які митці створили за цей рік, – класичні пейзажі, абстракції, а також релаксне мистецтво.
«Деякі роботи емоційно виражені , інші — більш філософські, наявні й такі, щоб людина, дивлячись на них, морально і духовно розслабилася», – каже голова обласної організації Спілки художників України Ігор Гавришкевич.
Вже відвідала «Осінній салон» галеристка Роксоляна Шимчук.
«Впевнена: якщо прийду сюди навіть вп'яте, то знову відкрию для себе щось нове. Дивно, що наші ж люди стоять в чергах у світові музеї, платять багато грошей. Але вірю: це – тимчасове явище. Тому закликаю всіх сюди завітати», – зазначає жінка.
Додамо, виставка «Осінній салон» у Палаці мистецтв триватиме до 9 грудня.