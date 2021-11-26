3D-мапінг у церкві XVIII століття у Комарно.

У дерев’яній Михайлівській церкві XVIII ст. в Комарно покажуть відеомапінг. Дійство можна буде спостерігати у суботу, 27 листопада. Вперше в Україні за допомогою 3D-мапінгу буде презентовано авторську інтерпретацію історії дерев’яної святині. За допомогою світла та звуку віртуально повернуть втрачені елементи іконостасу, а глядачі зможуть побачити церкву «живою», коли вона ще була діюча та наповнена людьми. Вхід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією за посиланням.

«Ця цекрва вже недіюча з початку ХХ ст., з 1911 року, бо була побудована поряд велика церква для потреб громади. Тому вона така церква-тінь, тінь і пам'ять. І поки ще люди нею опікуються, то вона ще жива і в доброму стані», – розповіла ініціаторка проекту Наталія Воцещук.

Прем'єрна вистава «146 зірок, видимих неозброєним оком».

У Театрі ім. Лесі Українки – прем'єра вистави про страх бути іншим. У суботу, 27 листопада, актори зіграють на камерній сцені постановку «146 зірок, видимих неозброєним оком». Це постдокументальний мюзикл, створений на основі соціологічного дослідження про якість життя ЛГБТ-людей у Львові. У виставі присутні уривки з інтерв'ю реальних людей. Постановка – інтерактивна, бо глядачі можуть скористатися вільним мікрофоном, а ще обирати моменти, які актори зіграють на сцені.

Деталі знайдете тут.

Дві виставки до 100-річчя Михайла Дзиндри.

У Львові відкрили одночасно дві виставки до 100-річчя скульптора-модерніста Михайла Дзиндри. Одну з них можна оглянути у Палаці Лозинського Галереї мистецтв. Ця виставка у декількох залах презентує всю ретроспективу творчості Михайла Дзиндри: від ранніх робіт аж до скульптур останніх років. Іншу виставку цього автора, його архітектоніку презентують у Музеї модернізму. Триватиме вона до 19 грудня.

«Було дуже багато думок, що Дзиндра привіз до Львова те, що на Заході вже давно відгуділо. Насправді, так не є, насправді, Дзинда завжди йшов із часом. І для львів'ян він є особливий тим, що він привіз сюди категорії свободи», – розповів куратор виставок Богдан Мисюга.

У День пам'яті жертв голодоморів лунатимуть ірмоси.

У суботу, 27 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів в Україні у Львові заспівають «Напіви до Богородиці» у межах проекту «Ірмоси». Їх виконають співаки театрального центру «Слово і голос» на своїй сцені. Давні духовні напіви України колись були присутні на церковних обрядах, а нині їх можна знайти тільки у стародруках. Тому почути наживо ірмоси можна нечасто.

Більше інформації за посиланням.

Персональна виставка Василя Боднарчука.

Художник, професор Львівської академії мистецтв Василь Боднарчук відкрив персональну виставку у галереї «Зелена канапа». Глядачам пропонує мандрівку у чуттєвий світ жіночої натури, натюрморту та пейзажу на кераміці. Автор у наші дні доповнив кольоровою емаллю свої керамічні твори, над якими працював десяток років тому. Виставка триватиме до 12 грудня.

«Василь Боднарчук узяв свої монохромні роботи і наклав на них кольорові емалі в живописній манері. І повторно випалив. Роботи набули зовсім нового звучання, вони оновилася», – запросила оглянути виставку кураторка проекту Олеся Домарадзька.

Детальнішу інформацію знайдете за посиланням.

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