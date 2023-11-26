Десятки львів'ян взяли участь у забігу

Львів’яни долучились до міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства» і організували забіг «Acting for survivors». Львів став одним з 15 міст України, що підхопило естафету. Забіг стартував в Ірпені, а продовжиться далі у Словаччині, США та інших країнах, де живе українська діаспора.

Забіг у Львові відбувся 26 листопада у парку імені Івана Франка, повідомили у ЛМР. У ньому могли взяти участь усі охочі, долучились спортсмени, представники гуманітарних місій, громадських організацій, державних органів і місцевого самоврядування.

Забіг привертає увагу до злочинів насильства, які продовжують чинити російські військові.

«Це солідарний прояв небайдужості до осіб, які пережили чи переживають травматичний досвід, пов’язаний з військовими діями в Україні. Також це спосіб донесення інформації про способи допомоги постраждалим – наявні соціальні та спеціалізовані сервіси. Він також підкреслює важливість фізичного та психічного здоров’я для повноцінного життя та реалізації власного потенціалу», – повідомили у ЛМР.

Сьогоднішня акція – лише перша подія в межах акції «16 днів проти насильства». Продовж тижня заплановані й інші, зазначив в. о. начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Олексій Неділя.

Нагадаємо, що 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства – це кампанія, яка проводиться щороку в більшості країн світу. Вона починається 25 листопада з Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і триває до 10 грудня – Дня прав людини. Це консолідує людей та організації у всьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства щодо жінок та дівчат.