У Перинатальному центрі Львова відтепер надаватимуть усю необхідну меддопомогу новонароджениму

У Львівському обласному перинатальному центрі запрацювало оновлене відділення інтенсивної терапії новонароджених з неонатальною хірургією. Немовлятам відтепер тут зможуть надати всю необхідну допомогу і не відправляти в інші медзаклади, включно з неонатальною хірургією, що дозволить надавати невідкладну допомогу малюкам, які цього потребують, у перші хвилини життя, повідомив 12 листопада голова ЛОВА Максим Козицький.

«Відділення суттєво розширили. Тепер воно простягається на 400 квадратних метрів. Повністю забезпечене необхідною апаратурою для порятунку та виходжування дітей, які народилися передчасно. Найважливіше – після народження поспішайкам можуть надати комплексну допомогу на одній локації. Більше нема потреби транспортувати їх в інші медзаклади», – каже Максим Козицький.

У відділенні є сучасний операційний блок, два блоки інтенсивної терапії, 22 кисневі точки. У ньому також збільшили кількість ліжок, налагодили багатоетапну якісну очистку повітря, що життєво важливо для немовлят з незрілою імунною системою.

Львівський перинатальний центр став першим в Україні, в якому відкрили неонатальну хірургію для новонароджених. Такий блок планують відкрити і у Перинатальному центрі Києва.

Ремонт відділення у Львівському перинатальному центрі провели у стислі терміни, всього за п’ять місяців. З обласного бюджету на нього виділили близько 24 млн. грн. За словами очільника області, наступного року у Перинатальному центрі планують відкрити і відділення фетальної хірургії.