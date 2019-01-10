У Львівському перинатальному центрі народилися чотири двійні

Хороший старт у перинатальному - чотири двійні за дев'ять днів

У Львівському обласному перинатальному центрі у новому році народилося чотири двійні: шість хлопчиків і дві дівчинки. А загалом у 2019 році було вже 108 пологів, повідомив ZAXID.NET начмед перинатального центру Роман Мацюра.

«Перша двійня з’явилася на світ 2 січня. Хлопчик вагою 2400 г (зріст 48 см) і дівчинка вагою 2600 г (зріст 50 см), а четверта двійня народилася 9 січня, два хлопчики вагою 1850 г (42 см) і 2400 г (46 см). Діти усіх чотирьох двієнь живі, їхні матері також почуваються нормально», - сказав Роман Мацюра.

Нагадаємо, торік на початку вересня у Львівському обласному перинатальному центрі за одну добу народилося чотири двійні, а 16 жовтня – перша трійня з моменту відкриття центру після реконструкції. А всього торік там з’явилося на світ понад 2,5 тис. діток