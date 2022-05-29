Новий мамограф дозволяє обстежувати пацієнток максимально безболісно та комфортно

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі відкрили кабінет діагностики патології молочних залоз. Дослідження проводитимуть на інноваційному цифровому мамографі Planmed Clarity 2D, який закупили за отримані від Національної служби здоров’я за Програмою медичних гарантій кошти. Він дозволяє обстежувати пацієнток максимально безболісно та комфортно, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Рак молочної залози займає перше місце в структурі онкологічної захворюваності серед жінок, проте, за словами директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА, виявлений на ранній стадіях він у 90% випадків є виліковним. Цифрова мамографія має високу ефективність у віці понад 40 років і дозволяє діагностувати патологію молочної залози задовго до того, як пацієнтка зможе виявити її самостійно.

Найвищі показники захворюваності у жінок 60-69 років, але за останні 10 років в Україні частота виникнення цієї онкопатології у пацієнток від 19 до 39 років зросла на 35%. Тому УЗД молочних залоз з профілактичною метою рекомендоване дівчатам та жінкам і до 40 років. За показами обстежуватимуть навіть вагітних та породіль. Попередній запис на мамографію – за телефоном 096-194-20-75.

Додамо, що мамографію у скринінгових центрах можна зробити безкоштовно, бо уже два роки це обстеження оплачує НСЗУ, потрібно лише взяти електронне скерування у сімейного лікаря. Адреси скринінгових центрів Львівської області, де можна прийти обстеження на рак молочної залози, можна переглянути в іншому матеріалі ZAXID.NET.