Аби безкоштовно зробити мамографію, варто лише взяти електронне скерування у сімейного лікаря

Щороку рак грудної залози забирає життя сотень і тисяч жінок. Хвороба, як правило, розпочинається з маленької пухлини, яку навіть лікар не може виявити при огляді. Але її добре видно на мамографії. Саме тому лікарні закликають жінок, яким виповнилося 40 років і які понад два роки не робили мамографії, пройти таке обстеження, бо воно рятує життя, якщо пухлину виявити вчасно.

95% жінок, у яких діагностували рак молочної залози, мають шанс одужати, кажуть у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, але за умови, що хворобу виявили на ранній стадії. Тому онкологи закликають жінок дбати про своє здоров'я і періодично проходити обстеження.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора львівського онкоцентру Олег Дуда, щороку в онкоцентрі перебуває в середньому 930 хворих з раком молочної залози. У 2020 році було виявлено лише 731 випадок, тобто на 25% менше. Але за словами онколога, захворюваність не зменшилася. Через коронавірус менше жінок остежилося і занедбанених випадків, коли захворювання виявляють на III-IV стадіях, стало на 4% більше.

«Жінки повинні обстежитися і переконатися, що вони здорові. Як правило, із 1000 обстежених пацієнток у шести виявляємо невеликі пухлини, які навіть не вважаємо онкологією і які не потребують складного лікування. Саме раннє виявлення захворювання впливає на зниження рівня смертності», – каже Олег Дуда.

Мамографію у скринінгових центрах можна зробити безкоштовно, бо уже два роки це обстеження оплачує НСЗУ, потрібно лише взяти електронне скерування у сімейного лікаря.

Медзаклади, у яких мамографію можна зробити безкоштовно:

1. Львівський онкологічниц регіональний лікувально-діагностичний центр , м. Львів, вул. Гашека, 2а.

2. Львівський обласний клінічний діагностичний центр, м. Львів, вул. Пекарська, 69б.

3. Рентгенологічне відділення 5-ї міської клінічної поліклініки, м. Львів, вул. Виговського, 32.

4. Дрогобицька міська лікарня (онкодиспенсер) ДМР, м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 67.

5. Центральна міська лікарня м. Червоноград, м. Червоноград. вул. Івасюка, 2.

6. 4-а міська поліклініка м. Львова-Сихів, м. Львів, проспект Червоної Калини, 68.

7. Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова, м. Львів, вул. І. Миколайчука.

8. Перша міська клінічна лікарня ім. Князя Лева, м. Львів, вул. Ужгородська, 1.

9. Стрийська міська лікарня, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

10. Новояворівська районна лікарня №1, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 18.

11. 5-а міська клінічна лікарня м. Львова, м. Львів, вул. Коновальця, 26 26.

12. Самбірська центральна районна лікарня, м. Самбір, вул. Шпитальна, 14