У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі рятують дітей з онкологічними захворюваннями зі всієї Західної України

У чотирирічного хлопчика зі Стрийського району Львівщини діагностували злоякісну пухлину головного мозку – гліому. Вона була неоперабельна. Дитячі онкологи Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру почали шукати альтернативні шляхи порятунку хлопчика і законсервовану частину пухлини відіслали у лабораторію клініки в Канаді. Тамтешні спеціалісти дослідили пухлину і запропонували новітні ліки, які дали чудовий результат – пухлина зменшилася майже у 10 разів. Лікування триває.

Пухлину у дитини виявили ще у два роки. Нейрохірурги намагалися її забрати, але вона була у такому місці, що не піддавалася видаленню, дитина могла померти. Тож під час операції вдалося забрати лише її частину.

МРТ показало. що за три місяці пухлина суттєво зменшилася

Утім, дитячі онкологи Центру не здавалися, вони почали шукати альтернативні шляхи порятунку маленького хлопчика, і видалену частину пухлини законсервували і надіслали колегам з Канади, в лабораторію клініки SickKіds.

Аби виграти час, хлопчику призначили хіміотерапію. Однак вона не подіяла на пухлину, яка й далі росла. Лікарям вдалося лише дещо сповільнити її ріст і дочекатися відповіді від колег з Канади. Канадські спеціалісти дослідили пухлину, вийшли з львівськими колегами на відеозв’язок і запропонували використати експериментальні новітні ліки. За їхніми очікуваннями, вони мали б подіяти на пухлину.

Ці новітні медпрепарати вже є у Європі. Їхня вартість – 1000 євро на місяць (що менша дитина, то дорожчі ліки). Їх для хлопчика закупили за позабюджетні кошти (гроші благодійників, меценатів тощо).

«За три місяці лікування цим препаратом у дитини пухлина зменшилася приблизно у 10 разів. Ми продовжуємо лікування і вона надалі зменшується. Це дуже хороший результат. Він відкриває можливості для порятунку інших дітей з неоперабельними пухлинами головного мозку», – каже дитячий онколог Центру Роман Кізима.

Дитячий онколог Роман Кізима повідомив колегам з Канади, що препарат діє, пухлина швидко зменшується

У хлопчика, за словами лікаря, значно поліпшився стан, зберігся зір, він ходить, говорить, їсть. І цей препарат дитина може приймати вдома, а до лікарні приїжджати лише на контрольні огляди.