У львівському суді Нацгвардія затримала чоловіка з двома кухонними ножами

У Апеляційному суді Львівської області військовослужбовці Національної гвардії України затримали чоловіка з двома кухонними ножами. Про це повідомили у Західному територіальному управлінні Нацгвардії України.

Інцидент стався 5 січня. Військовослужбовці попросили чоловіка, який прямував до суду, пред’явити документ, що засвідчує особу. Той відмовився та далі намагався пройти до приміщення повз парапет. Військовий наряд затримав чоловіка. У ході перевірки у сумці затриманого нацгвардійці виявили два кухонних ножі.

На місце події викликали представників поліції. Затриманого громадянина доставлено до Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області.