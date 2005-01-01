У львівському суді Нацгвардія затримала чоловіка з двома кухонними ножами

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 21:164190

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У Апеляційному суді Львівської області військовослужбовці Національної гвардії України затримали чоловіка з двома кухонними ножами. Про це повідомили у Західному територіальному управлінні Нацгвардії України.

Інцидент стався 5 січня. Військовослужбовці попросили чоловіка, який прямував до суду, пред’явити документ, що засвідчує особу. Той відмовився та далі намагався пройти до приміщення повз парапет. Військовий наряд затримав чоловіка. У ході перевірки у сумці затриманого нацгвардійці виявили два кухонних ножі.

На місце події викликали представників поліції. Затриманого громадянина доставлено до Личаківського відділу поліції ГУНП у Львівській області.

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