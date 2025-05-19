Дарина Ольшанська працювала заступницею та в.о. директора театру

Для Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса обрали нового керівника. На конкурсі перемогла менеджерка мистецьких проєктів Дарина Ольшанська. Вона працює у театрі з 2012 року і останні пів року виконувала обов’язки директора інституції. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Конкурс на посаду директора – художнього керівника провели у понеділок, 19 травня. На нього допустили трьох кандидатів, які презентували свої програми розвитку муніципального театру на 1 та 5 років. Окрім Дарини Ольшанської, подавалися:

Василь Колісник , актор Львівського драматичного театру Лесі Українки, продюсер проєкту «Аудірсцена Театру Лесі»;

, актор Львівського драматичного театру Лесі Українки, продюсер проєкту «Аудірсцена Театру Лесі»; Вадим Сікорський, заслужений діяч мистецтв України, колишній актор та головний режисер театру імені Марії Заньковецької.

Дарина Ольшанська у своїй програмі наголосила на розвитку потенціалу театру в різних напрямках, залученні молоді через інноваційні театральні формати, промоції бренду інституції, розвитку міжнародної діяльності, збереженні культурної спадщини та розвитку інфраструктури театру. Члени комісії обрали її кандидатуру.

Дарина Ольшанська щакінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, факультет театрального мистецтва, спеціальність «Організація театральної справи». Працювала помічницею головного адміністратора театру Лесі Українки, помічницею режисера театру Курбаса. Згодом була головною адміністраторкою і заступницею директора.

«Конкурси – це хороша нагода для наших інституцій, бо за його результатами вони отримують хорошого менеджера та лідера команди. Така процедура оправдовує себе. Попереднім керівникам Театру Курбаса, яких обрали на конкурсних засадах, хочеться подякувати, бо щоразу це був новий формат роботи театру, були збережені традиції, але були і нові етапи розвитку», – зазначив керівник управління культури Львова Олексій Тарабан.

Конкурс проводився публічно та транслювався онлайн. Його можна переглянути у записі.