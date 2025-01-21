ЛОР обіцяла передати в користування театру приміщення на 3, 4 і 5 поверхах

Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса просить Львівську обласну раду передати ключі від додаткових приміщень на третьому, четвертому і п’ятому поверхах на вул. Курбаса, 3. Про це стало відомо з листа-звернення театру, що є у розпорядженні ZAXID.NET. Раніше постійна комісія з питань комунального майна Львівської обласної ради підтримала відповідне рішення, однак доступ до приміщень театр досі не отримав через юридичні процедури.

У будинку на вулиця Леся Курбаса, 3 театр працює вже майже 40 років і займає лише частину приміщень. Натомість третій та четвертий поверхи будівлі донедавна займала комунальна установа Львівської облради – Навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини. Після того, як центр перенесли в інще місце, театрали звернулись до Львівської обласної ради з проханням передати театру ці два поверхи.

Наприкінці жовтня 2024 року Львівська обласна рада заявила, що ці приміщення отримав комунальний заклад вищої освіти ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». У цих приміщенням планували облаштувати навчальні аудиторії для студентів нової спеціальності «Терапія та реабілітація».

Після цього театр Курбаса написав відкритий лист, в якому закликав ЛОР і ЛОВА передати ці приміщення театру, адже при театрі є свої студенти-актори, які потребують не просто аудиторій для занять, а справжнього театрального простору, який є на третьому поверсі будинку. Після розголосу 31 жовтня постійна комісія з питань комунального майна Львівської облради повідомила, що приміщення на 3-5 поверхах передадуть у користування театру.

Однак, як стало відомо ZAXID.NET із листа театру до ЛОР від 17 січня, ці приміщення театрали досі не отримали. У листі вказано, що наразі тривають юридичні процедури та врегулювання документів, однак поза тим театр просить передати хоча б ключі від вільних приміщень на 3, 4 та 5 поверхах, оскільки подальша доля закладу перебуває під загрозою. Театрали стверджують, що неефективне використання приміщень на верхніх поверхах призводить до пошкодження памʼятки архітектури, в якій розташований театр. Поки що театр проводить репетиції в підвалі.

У коментарі ZAXID.NET керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус пояснив, що затримка з передачею в оренду приміщень театру Курбаса повʼязана з тим, що міська рада Львова досі не прийняла в комунальну власність Львівський академічний обласний театр ляльок. Відповідну ухвалу зареєстрували ще в грудні 2024 року, однак не вносили до порядку денного сесій ані 19 грудня, ані 31 грудня.

Додамо, що будівля на вул. Курбаса, 3 – це колишній будинок театру-вар'єте, збудований у 1909 за проєктом архітекторів Зиґмунта Федорського та Станіслава Мацудзинського. У 1920-1944-х роках у будинку діяло кабаре «Багателя», а з 1940 р. приміщенням користувалася обласна філармонія. Пізніше в будинку була спеціалізована музично-театральна бібліотека та Будинок народної творчості.