Театр вже майже 40 років працює у будинку на вулиця Леся Курбаса, 3

Львівському академічному молодіжному театру імені Леся Курбаса передадуть в оренду додаткові приміщення на третьому, четвертому і п’ятому поверхах на вул. Курбаса, 3. Відповідне рішення підтримала постійна комісія з питань комунального майна Львівської обласної ради на засіданні у четвер, 31 жовтня.

Театр вже майже 40 років працює у будинку на вулиця Леся Курбаса, 3 і займає лише частину приміщень. Натомість третій та четвертий поверхи будівлі донедавна займала комунальна установа Львівської облради – Навчально-методичний центр культури і мистецтв Львівщини. Після того, як центр перенесли в інще місце, театрали звернулись до Львівської обласної ради з проханням передати театру ці два поверхи.

Минулого тижня Львівська обласна рада заявила, що ці приміщення отримав комунальний заклад вищої освіти ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». Після цього театр Курбаса написав відкритий лист, в якому закликав ЛОР і ЛОВА передати ці приміщення театру, адже при театрі є свої студенти-актори, які потребують не просто аудиторій для занять, а справжнього театрального простору, який є на третьому поверсі будинку.

В. о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрій Білоус пояснив, що додаткові приміщення на вулиці Курбаса розташовані поблизу академії (вона розташована в районі вулиці Дорошенка) відповідали вимогам академії. У цих приміщенням планували облаштувати навчальні аудиторії для студентів нової спеціальності «Терапія та реабілітація».

Однак уже 31 жовтня постійна комісія з питань комунального майна Львівської обласної ради повідомила, що приміщення на 3-5 поверхах передадуть у користування театру.

«Тепер управління майном спільної власності Львівської обласної ради має розпочати процедуру передачі в оренду майна, щоб надати необхідні театру імені Леся Курбаса додаткові приміщення. Нагадаю, Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса звертався до обласної ради з проханням про розширення своїх площ», – пояснив заступник голови комісії Ростислав Добош.

Додамо, що будівля на вул. Курбаса, 3 – це колишній будинок театру-вар'єте, збудований у 1909 за проєктом архітекторів Зиґмунта Федорського та Станіслава Мацудзинського. У 1920-1944-х роках у будинку діяло кабаре «Багателя», а з 1940 р. приміщенням користувалася обласна філармонія. Пізніше в будинку була спеціалізована музично-театральна бібліотека та Будинок народної творчості.