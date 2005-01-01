У Львівському цирку стартував «Зимовий калейдоскоп» із повітряними гімнастами та ілюзіоністами

У Львові «Big Band» заколядує у джазовому стилі на концерті «Christmas по-львівськи»

Святковий «Зимовий калейдоскоп» у Львівському цирку зібрав найкращі номери українських артистів. До українців приєдналися титуловані клоуни з Молдови.

Побачимо і нашу землячку львів'янку Юлію Новікову. Повітряна гімнастка на полотнах піднімається на висоту 8-10 метрів і виконує трюки, які підбирала сама після довгих і непростих тренувань.

«Багато треба працювати, не місяць, не два, навіть не півроку, рік мінімум. Ви знаєте, якщо є бажання і терпіння, я вірю, що з кожної людини можна зробити хорошого артиста», – вважає Юлія Новікова.

Не обійдеться без екстремалів. Нерви глядачів неабияк напружать артисти Тимур і Лариса Мумладзе на «Колесі сміливості». На карколомні трюки наважуються без страхівки.

Розважальний, але не менш вражаючий номер привезли миргородські ілюзіоністи Олександр і Людмила Літічевські з блискавичним перевдяганням. Його стилізували під фільм «Великий Гетсбі». Таємниць фокусів традиційно не відкривають.

«Головна таємниця у швидких рухах, щоб глядач не зрозумів, як це відбувається. А взагалі все вже до нас придумали, старий цирк вже все зробив до нас», – розповідають Олександр і Людмила Літічевські.

У зимовій програмі побачимо майстрів спорту з Харкова, на турніках вони показують необмежені можливості людських м'язів і сили волі.

Додали і номери із дресированими кішками, собаками і конями.

«Програма дуже така музична, логотипом є ялинка і музичні клоуни-ексцентрики. Я думаю, що програма вдалася весела і сприймається дуже легко і дорослими, і малими», – додає директор Львівського цирку Роман Здреник.

У Львівському цирку зародилася добра традиція: благодійники купують квитки для дітей із сиротинців.

«Зимовий калейдоскоп» триватиме до 14 січня.