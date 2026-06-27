У Львівському університеті імені Івана Франка обрали завідувачів 45 кафедр
Посадовці керуватимуть кафедрами впродовж пʼяти років
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У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулося засідання Вченої ради, на якому обрали завідувачів 45 кафедр вишу. Вони перебуватимуть на цих посадах пʼять років, інформує пресслужба ЛНУ.
Науково-педагогічні працівники подавали свої кандидатури на конкурс. Претенденти на посади завідувачів кафедр презентували програмні цілі та завдання кафедр на період 2026-2031 років. Завідувачів кафедр обирала Вчена рада серед шляхом таємного голосування на п’ять років.
Деякі завккафедр залишились на своїх посадах, декотрих обрали нових.
Вчена рада університету обрала на посади завідувачів кафедр:Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
професора Володимира Решоту – завідувачем кафедри адміністративного та фінансового права;
професора Тараса Банаха – завідувачем кафедри алгебри, топології та основ математики;
доцента Ярослава Онищука – завідувачем кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій;
доцента Ігоря Муця – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності;
доцентку Лідію Дубіс – завідувачкою кафедри геоморфології і палеогеографії;
доцента Івана Круглова – завідувачем кафедри геоекології і фізичної географії;
професора Зіновія Паньківа – завідувачем кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів;
доцентку Антоніну Іваніну – завідувачкою кафедри загальної та історичної геології і палеонтології;
професора Тараса Демківа – завідувачем кафедри загальної фізики;
доцента Тараса Лиля – завідувачем кафедри зарубіжної преси та інформації;
доцента Ігоря Дикого – завідувачем кафедри зоології;
доцентку Звениславу Мамчур – завідувачкою кафедри екології;
професорку Галину Капленко – завідувачкою кафедри економіки та публічного управління;
доцентку Тетяну Моряк – завідувачкою кафедри економічної теорії;
доцентку Оксану Краєвську – завідувачкою кафедри європейських та регіональних студій;
доцента Віталія Горлача – завідувачем кафедри інформаційних систем;
доцента Леоніда Тарасенка – завідувачем кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права;
професора Олександра Кащука – завідувачем кафедри історії середніх віків та візантиністики;
доцентку Ірину Городняк – завідувачкою кафедри маркетингу;
професора Володимира Кирилича – завідувачем кафедри математичної економіки, економетрії, фінансової та страхової математики;
професора Миколу Бокала – завідувачем кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь;
професора Володимира Станкевича – завідувачем кафедри механіки;
професора Володимира Сулима – завідувачем кафедри міжкультурної комунікації та перекладу;
професорку Світлану Гнатуш – завідувачкою кафедри мікробіології;
доцентку Світлану Пукас – завідувачкою кафедри неорганічної хімії;
професорку Христину Дяків – завідувачкою кафедри німецької філології;
доцентку Наталію Габор – завідувачкою кафедри нових медій;
професора Юрія Раделицького – завідувачем кафедри обліку і аудиту;
професора Романа Хапка – завідувачем кафедри обчислювальної математики;
професора Віталія Литвина – завідувачем кафедри політології;
професорку Інгу Петровську – завідувачкою кафедри психології;
професорку Ганну Комарницьку – завідувачкою кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом;
професора Ігоря Оленича – завідувачем кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем;
професорку Світлану Синчук – завідувачкою кафедри соціального права;
доцентку Наталію Шегинську – завідувачкою кафедри соціального забезпечення та управління персоналом;
професорку Людмилу Белінську – завідувачкою кафедри соціокультурного менеджменту;
доцентку Ольгу Столярик – завідувачкою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;
професора Олега Скасківа – завідувачем кафедри теорії функціоналу і функціонального аналізу;
доцентку Наталію Шайду – завідувачкою кафедри теорії і практики журналістики;
професора Геннадія Шипунова – завідувачем кафедри теорії та історії політичної науки;
доцентку Уляну Добосевич – завідувачкою кафедри української мови імені професора Івана Ковалика;
професора Ігоря Штаблавого – завідувачем кафедри фізики металів;
професора Володимира Капустяника – завідувачем кафедри фізики твердого тіла;
професора Олександра Решетняка – завідувачем кафедри фізичної та колоїдної хімії;
доцентку Мирославу Кобилецьку – завідувачкою кафедри фізіології та екології рослин.