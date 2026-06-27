Завідувачів кафедр обирали під час таємного голосування

У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулося засідання Вченої ради, на якому обрали завідувачів 45 кафедр вишу. Вони перебуватимуть на цих посадах пʼять років, інформує пресслужба ЛНУ.

Науково-педагогічні працівники подавали свої кандидатури на конкурс. Претенденти на посади завідувачів кафедр презентували програмні цілі та завдання кафедр на період 2026-2031 років. Завідувачів кафедр обирала Вчена рада серед шляхом таємного голосування на п’ять років.

Деякі завккафедр залишились на своїх посадах, декотрих обрали нових.

Вчена рада університету обрала на посади завідувачів кафедр:

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