У львівському військкоматі більше доби примусово утримували резервіста Нацгвардії

Владислава Задворного (праворуч) добу утримували в військкоматі. На фото поруч з ним стоїть його брат-близнюк Всеволод

У суботу, 9 листопада, до редакції ZAXID.NET звернулася Вікторія Задворна, мама 23-річного Владислава Задворого. За словами жінки, у її сина, резервіста Нацгвардії, забрали паспорт і більше доби незаконно утримували зачиненим у Галицько-Франківському військоматі Львова.

16 лютого минулого року Владислав Задворний разом із своїм братом-близнюком підписав трирічний контракт на проходження служби у військовому резерві 2 Галицької бригади Національної гвардії України (в/ч 3002).

Владислав Задворний є резервістом у складі 2 Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії

Цього тижня до Владислава Задворного зателефонували із військового комісаріату, аби він доніс певні документи.«На прохання комісара військкомату сину сказали приїхати і принести якісь документи. Владислав поїхав у свою частину взяв там витяг з наказу, щоб занести у військкомат. В п’ятницю, 8 листопада, на 11:00 він пішов на Батуринську, там його закрили», – розповіла телефоном Вікторія Задворна, мама резервіста.

Жінка додала, що у військкоматі у сина забрали паспорт, а на його посвідчення резервіста ніхто не зважав. «Я після роботи приїхала у військкомат. Там мені ніхто не пояснив, чому тримають мого сина. З сином я спілкувалася через грати, він там в прийомному пункті військкомату сидить, вийти він не може, там замок на дверях. Разом з ним зачинені хлопці, яким прийшли повістки в армію», – додала жінка.

Перший заступник командира частини №3002, де у резерві проходить службу Владислав, підтвердив ZAXID.NET, що дійсно хлопець – їхній резервіст, якого напередодні затримали у військкоматі. «Ми документи всі надавали. Хлопець носив у військомат комплект всіх документів про те, що він підписав контракт. А хто там що в військоматі придумав, я на ще не можу сказати», – розповів телефоном Віталій Борта, перший заступник командира частини №3002.

До слова, батько резервіста Владислава Задворного є учасником АТО та полковником Національної гвардії. На час підписання хлопцем контракту його батько ніс службу у тій самій частині №3002.

Натомість у військкоматі переконані, що ніякої помилки не допустились. «Заява матері не відповідає дійсності», – заявив ZAXID.NET представник інформаційного агентства Міноборони України Олександр Поронюк.

«Цей хлопець призовник, зараз він готується до відправки в Збройні сили або інші військові формування. Якраз зараз готується команда і він буде виконувати свій громадянський і конституційний обов’язок», – додав Олександр Поронюк.

За його словами, у списку призовників є Владислав Задворний, але його брат-близнюк Всеволод, з яким вони разом півтора роки тому підписували контракти з Нацгвардією, у цьому ж списку відсутній. У чому різниця між братами-близнюками в Міноборони нам не змогли пояснити.

Проте мама Владислава Задворного переконана, що війські перевищили свої службові обов’язки і вважає, що її сина утримували протизаконно. Тому жінка вже найняла адвоката.

Близько 12:00 у суботу Владисслава Задворного відпустили з військкомату. Разом з адвокатом він звернувся до територіального управління ДБР у Львові із заявою про протиправне утримання його у військкоматі.