У львівської дизайнерки Анастасії Василик сюжети з гуцульських кахлів – на одязі

Коли по твоїй спідниці гуцул з гуцулкою їдуть на коляду ‒ такий цікавий етноодяг презентує вже цієї неділі, 21 січня, львівська дизайнера Анастасія Василик. Жінка запозичила в гуцулів найцікавіші сюжети їхньої кераміки і використала їх в одязі.

У дизайнерки є дві донечки. От їм жінка і присвятила свою нову колекцію. І назвала її «Гуцульська казка для Дзвінки і Ксені». За орнаменти в одязі ‒ навіть сюжети з косівських кахлів.

«Колись не було книжок-казок. То гуцули брали дитину, підходити до п’єцу і, роздивляючись розмальовані кахлі, розповідали: «Ось тут - когутик, який будить своїм співом зранку до роботи», «ось їде на полювання мисливець, який стріляє в оленя», «ось гуцул сидить з гуцулкою», ‒ поділилася думками дизайнерка одягу Анастасія Василик.

Тож тепер цей гуцул з гуцулкою ‒ на новій етноспідниці дизайнерки.

«Тут я хотіла трішки додати динаміки. Наприклад, гуцул з гуцулкою їдуть в колісниці, запряженій трійкою коней. Їдуть в гості колядувати. Спішать, бо поганяють коней! Дух Різдва панує... Гуцулка повністю в рясному намисті», ‒ описала Анастасія спідницю з нової колекції.

На одязі ‒ орнаменти й з дзбанків, тарелів. Дизайнерка видумує і набиває узори з вовни на пресоване сукно чи кашмір. За три місяці створила десять комплектів. Це сукні, безрукавки, спідниці, жакети, пальта, кожухи, а також намиста чи сумочки з валяної вовни. А працює, каже, з добрим настроєм, спокоєм в душі, як наші предки: «Всі традиції нашого українського одягу пов’язані з тим, що жінки вечорами, вишиваючи чи ткаючи, співали. І в час цього співочого камертона в їхню творчість вселявся дух гармонії наших предків. І ця пісня, мелодика, мелос, слова з фольклору закладалася в творчість».

Над етноодягом Анастасія трудиться вже п’ятий рік. Почала, як старша доня пішла до школи ‒ хотіла створити їй щось оригінальне. І посипались замовлення. Серед її попередніх колекцій бренду «Чичері» ‒ одяг у стилі української шляхти чи дитячий стрій в борщівських квіткових орнаментах.

«З гуцульського костюма пробувала запозичити різні деталі. Наприклад, я чітко собі уявляю гуцула з барткою, що має навхрест перемотаний шкіряний пояс. Я намагалася застосувати всі ці елементи у своєму одязі ‒ і вийшло», ‒ додала дизайнерка.

Показ в гуцульському стилі — 21 січня у ресторані «Ратуша» о 17:00.