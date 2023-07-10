Львів'ян просять не викидати в унітази нічого, окрім туалетного паперу

Упродовж червня каналізаційна служба ЛМКП «Львівводоканал» 208 разів виїжджала для ліквідації закупорок на каналізаційних мережах, в яких знаходили навіть будівельне сміття. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Речниця ЛМКП «Львівводоканал» Тетяна Гембач-Копач розповіла у коментарі ZAXID.NET, що лише 5% закупорювань ліквідовуються на комерційній основі.

«Коли свідомі установи – ЖЕКи, ОСББ – викликають наші автомобілі заздалегідь, пишучи відповідні листи, тоді ми прораховуємо їм вартість, залежно від діаметру каналізаційної труби. Промивка і відкачка каналізаційних стоків автомобілем МАН коштує від 6 203 грн до 10 452 грн (за промивку 3 метрів погонних і відкачку стоків). Автомобіль на основі ЗІЛу КО-502Б – це від 5 349 грн до 8 538 грн (каналопромивка 3 метрів погонних)», – говорить Тетяна Гембач-Копач.

Решта відкачок стоків проводяться коштами підприємства, що воно заробляє наданням послуг з водопостачання та водовідведення. Часто це аварійні випадки.

За даними ЛМР, упродовж червня каналопромивна машина промила у Львові 4307 метрів погонних каналізаційних мереж, в яких знаходили сміття – від вологих серветок і поліетиленових пакетів до будівельного сміття.

«В унітаз не варто викидати залишки їжі, кавової гущі, поліетиленові пакети, ватні палички, вологі серветки, будівельне сміття тощо, адже це може спричинити проблеми із каналізацією для цілого будинку, а інколи – і цілого мікрорайону», – нагадують у «Львівводоканалі».

Окрім закупорювань каналізаційної мережі, аварійні бригади каналізаційної служби упродовж червня ще 200 разів виїжджали на ліквідацію різних аварійних ситуацій.