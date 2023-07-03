Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Рішення комісії діяло лише два дні й його скасували після критики прем’єр-міністра та президента.

Як повідомила прес-служба НКРЕКП у понеділок, 3 липня, комісія скасувала рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, за яким тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

«Регулятор розпочинає консультації з Кабміну та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів», – йдеться в повідомленні.

Раніше рішення НКРЕКП розкритикував прем’єр-міністр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський. За словами прем’єр-міністра, це рішення було не узгоджене з урядом, а президент назвав рішення ганебним. У Нацкомісії подорожчання води обґрунтували зростанням тарифів на інші послуги, що формують впливають на вартість води, зокрема, електроенергії, що подорожчала на 14%.

Зазначимо, що тарифи на воду в Україні не переглядали​ з січня 2022 року. Наприкінці року уряд планував підвищити тарифи у два етапи: з 1 січня та з 1 липня 2023 року, оскільки одномоментне зростання в умовах воєнного часу могло бути надмірно обтяжливим для споживачів. Однак пізніше регулятор скасував постанову про підвищення тарифів на воду та водовідведення у 2023 році. Знову переглянути тарифи планували на засіданні 31 травня, однак його перенесли через те, що не врахували в нових тарифах подорожчання електроенергії. 29 червня регулятор усе таки вирішив підвищити тарифи у два етапи: з 1 липня і з 1 вересня.