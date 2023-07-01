Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення споживачам 34 водоканалів. Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні у четвер, 29 червня. Нові тарифи почали діяти вже з 1 суботи, 1 липня.

Через подорожчання низки факторів, що впливають на тарифи водопостачання водовідведення, з березня НКРЕКП обговорювала варіанти коригування тарифів. На засіданні 29 травня комісія погодила поетапне тарифів приблизно на 32% з 1 липня і з 1 вересня. Найвищі тарифи водоканалів, що мають невисокі обсяги реалізації послуг, високу частку реагентів у тарифах, велику протяжність мереж, а також використовують покупну воду.

Нові тарифи на постачання і відведення води почали діяти вже з 1 липня.

Як зміняться тарифи:

КП «Вінницяоблводоканал» – водопостачання – 23,00 грн, водовідведення – 10,96 грн;

КП «Луцькводоканал» – водопостачання – 11,82 грн, водовідведення – 15,05 грн;

КП Дніпропетровської облради «Аульський водовід» – водопостачання – 14,89 грн, водовідведення – 12,38 грн;

КП «Дніпроводоканал» – водопостачання – 19,18 грн, водовідведення – 13,15 грн;

КП «Новомосковськ Водоканал» – водопостачання – 23,84 грн, водовідведення – 25,01 грн;

ПрАТ «Енергоресурси» – водопостачання – 29,58 грн, водовідведення 3,16 грн;

ДМПВКГ «Дніпро-Західний Донбас» – водопостачання – 38,88 грн;

КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» – водопостачання – 44,31 грн, водовідведення – 14,54 грн;

КП «Кривбасводоканал» – водопостачання – 17,40 грн, водовідведення – 14,65 грн;

КВП «Краматорський водоканал – водопостачання – 19,46 грн, водовідведення – 13,15 грн;

КП «Житомирводоканал» – водопостачання – 23,84 грн, водовідведення – 25,03 грн;

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» – водопостачання – 26,24 грн, водовідведення – 16,18 грн;

КП «Водоканал» (м. Запоріжжя) – водопостачання – 18,40 грн, водовідведення – 11,76 грн;

КП «Івано-Франківськ водоекотехпром– водопостачання – 13,27 грн, водовідведення – 16,25 грн;

ТОВ «Білоцерківвода» – водопостачання – 19,34 грн, водовідведення – 21,03 грн;

ОКВП «Дніпро-Кіровоград» – водопостачання – 29,23 грн, водовідведення – 22,21 грн;

ЛМКП «Львівводоканал» – водопостачання – 15,74 грн, водовідведення – 8,10 грн;

КП «Дрогобичводоканал» – 34,04 грн, водовідведення – 14,15 грн;

ТОВ «Інфокс» – водопостачання – 19,04 грн, водовідведення – 18,35 грн;

КП «Кременчукводоканал» – водопостачання – 15,97 грн, водовідведення – 17,44 грн;

КП ПОР «Полтававодоканал» – водопостачання – 18,53 грн, водовідведення – 16,65 грн;

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» – водопостачання – 18,80 грн, водовідведення – 16,94 грн;

КП «Міськводоканал» СМР – водопостачання – 15,36 грн, водовідведення – 15,30 грн;

КП «Тернопільводоканал» – водопостачання – 22,07 грн, водовідведення – 18,83 грн;

МКП «Хмельницькводоканал» – водопостачання – 13,88 грн, водовідведення – 13,32 грн;

КП «Міськтепловоденергія» (м. Кам’янець-Подільський) – водопостачання – 16,34 грн, водовідведення – 14,50 грн;

ПрАТ «Азот» (м. Черкаси) – водовідведення – 5,31 грн;

КП «Черкасиводоканал» – водопостачання – 17,35 грн, водовідведення – 14,29 грн;

КП «Чернівціводоканал» – водопостачання – 17,42 грн, водовідведення – 8,50 грн;

КП «Чернігівводоканал» – водопостачання – 18,56 грн, водовідведення – 18,30 грн;

АТ «Українська залізниця» – водопостачання – 32,39 грн, водовідведення – 22,80 грн;

ПрАТ «АК Київводоканал» – водопостачання – 18,77 грн, водовідведення – 14,95 грн;

КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» – водопостачання – 14,52 грн, водовідведення – 19,51 грн;

КП БМР БР Київської області «Броваритепловодоенергія» – водопостачання – 18,93 грн, водовідведення – 15,94 грн.

Тарифи на воду в Україні не переглядали​ з січня 2022 року. Наприкінці року уряд планував підвищити тарифи у два етапи: з 1 січня та з 1 липня 2023 року, оскільки одномоментне зростання в умовах воєнного часу могло бути надмірно обтяжливим для споживачів. Однак пізніше регулятор скасував постанову про підвищення тарифів на воду та водовідведення у 2023 році. Знову переглянути тарифи планували на засіданні 31 травня, однак його перенесли через те, що не врахували в нових тарифах подорожчання електроенергії.