Денис Шмигаль заявив, що в умовах війни влада має діяти як одна команда

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розкритикував рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Таку заяву він зробив у суботу, 1 липня – в день, коли згадане рішення почало діяти.

«Рішення неприйнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення», – написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду й повідомив, що доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Нагадаємо, своїм рішенням від 29 червня НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 34 водоканалів у різних регіонах України. Нові тарифи почали діяти з 1 липня. Рішення пояснили, зокрема, здорожчанням електроенергії.