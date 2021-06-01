За останні 1,5 року команда львівських і київських трансплантологів спільно провела 10 пересадок серця

У ніч з 31 травня на 1 червня у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги бригада львівських і киівських трансплантологів провела ще одну пересадку серця, 10 за останні 1,5 року. Реципієнтом став 48-річний мешканець Івано-Франківської області, власне серце якого вже ледь працювало, повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров.

«За останні три дні друга трансплантація у Львові. Реципієнт 48 років з Івано-Франківської області отримав нове серце. Втомлені, але щасливі їдемо додому. Ще один бал у карму», – написав Борис Тодуров.

Генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук повідомив, що донором серця і нирок став 32-річний чоловік з Львівщини, який отримав несумісну з життям травму голови. Дозвіл на забір органів дали мама і старша сестра.

Першу пересадку серця у Львові спільна бригада львівських і київських трансплантологів провела 4 липня 2020 року. Загалом вони спільно провели 10 пересадок, вісім з них у Львові і дві - у Ковелі.

Пересадкою нирок займалася команда львівських трансплантологів під керівництвом керівника центру трансплантології лікарні Максима Овечка. Одну нирку пересадили 43-річній жительці Львівщини, в якої нирки відмовили 10 років тому після народження дитини, другу – 46-річному львів'янину, який чотири роки був на гемодіалізі. Він стояв у черзі на пересадку в Білорусі, але допомогти змогли йому вдома, у Львові.

Відомо, що підбір пар донор-реципієнт здійснювався автоматично ЄДІСТом (єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів і тканин), куди заносять всіх пацієнтів, що є у листі очікування.