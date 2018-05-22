У Львові активісти напали на в.о. керівника центру для учасників бойових дій

Активісти вимагали відставки керівництва і працівників центру

У середу, 30 травня, у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій відбувся конфлікт між його працівниками і громадськими активістами Координаційної ради учасників бойових дій Львівщини. Один з активістів здійснив напад на в.о. керівника установи Юрія Руденка і завдав йому ударів кулаками у спину.

За повідомленням працівників центру, о 13:00 близько 30 осіб прийшли до будівлі, де розташована установа. Активісти наклеїли свої листівки на вікна і двері центру, а потім увійшли до приміщення під час засідання громадської комісії з захисту інтересів учасників АТО. Вони звинувачували працівників і керівництво Центру в корупційних діях і вимагали відсторонити їх від роботи.

Під час конфліктної ситуації один із представників активістів Сергій Лейченков здійснив напад на в.о. керівника центру Юрія Руденка.

«Лейченков підійшов ззаду. Спочатку він вдарив мене по ребрах, а потім заламав. На місці були присутні тележурналісти каналу «НТА», однак вони не показали цього моменту в сюжеті», – розповів ZAXID.NET про деталі нападу Юрій Руденко. Він також повідомив, що не буде звертатися до поліції у зв’язку з нападом, хоча на тілі залишилися сліди побоїв.

«Я вважаю це непотрібним, тому що ми всі – учасники бойових дій і повинні навіть у таких ситуаціях підтримувати один одного. Просто такого не повинно більше траплятися», – пояснив Юрій Руденко. Він також додав, що активісти спілкувалися з працівниками центру в грубій образливій формі, вимагаючи припинити діяльність установи на час проведення конкурсів та підбору персоналу.

Також лунали заклики передати в управління соціального захисту програму «100 тисяч», а центр взагалі закрити. Врешті члени ветеранських організацій зачитали звернення із вимогами відсторонити керівника і працівників центру, а також провести конкурс на заміщення їхніх посад.

фото надані працівниками Центру з надання послуг учасникам бойових дій

Вимоги активістів поставили на голосування громадської комісії з захисту інтересів учасників АТО. Із дев'яти присутніх членів комісії, восьмеро проголосували за продовження роботи центру, один утримався – ним виявився Сергій Лейченков, який раніше здійснив напад на в.о. керівника центру.

Загалом, до складу комісії входять 13 членів, серед яких – представники громадських організацій, ветерани добровольчих батальйонів Львівщини, троє працівників центру із надання послуг учасникам бойових дій, представники соцзахисту і управління охорони здоров'я ЛМР.

«Ми вирішили закріпити рішення голосуванням комісії, щоб ситуація не виглядала однобічною. Хоча звернення, яке нам зачитали, можна вважати анонімним. Там не вказана назва жодної організації», – повідомив в.о. керівника центру Юрій Руденко.

Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини існує близько 10 днів. Об'єднання створили представники 13 громадських організацій, серед яких «Карпатська Січ», Добровольчий батальйон ОУН, ГО «Правий сектор у Львівській області» та інші.

Нагадаємо, що 25 травня за підозрою в отриманні хабара СБУ затримала 55-річну працівницю Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Тетяну Мохначову. Її звинувачують у вимаганні 18 тис. грн. від учасника бойових дій. Підозрювану відсторонили від роботи в центрі.

«Керівництво і працівники центру зацікавлені у всесторонньому розслідуванні кримінального провадження і підтримують притягнення винних до відповідальності», – повідомила ZAXID.NET керівниця установи Світлана Ткачук. Очільниця центру перебуває у відпустці, тож наразі обов'язки керівника виконує Юрій Руденко.