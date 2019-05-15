У Львові чадним газом отруїлись п’ятеро осіб, двоє з них – діти

У львівській квартирі отруїлися 5 осіб

Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 14 травня близько 23:55 у квартирі на вул. Меблярській, 16, що в Сихівському районі, отруїлися чадним газом 5 мешканців квартири, у тому числі — 2 дітей.

«Потерпілих у стані середнього ступеня важкості доправлено в медичні заклади м. Львова. Зокрема, жінку, 1936 року народження, та чоловіка, 1982 року народження, доправили в обласну клінічну лікарню. Жінку, 1982 року народження, дівчину, 2008 року народження, та хлопчика, 2018 року народження, доправлено в міську дитячу клінічну лікарню», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила постачання газу до квартири. Обставини події встановлюють.

До слова, загалом від початку року у Львові трапилось уже 35 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 78 людей (з них 24 дитини), з яких 8 — загинули.