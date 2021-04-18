У ніч проти 18 квітня у Львові чадним газом отруїлося троє людей, у тому числі однорічна дитина.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, інформація про отруєння в одній з квартир двоповерхового житлового будинку на вулиці Озерній до рятувальників надійшла о 2:15 від Центру екстреної допомоги та медицини катастроф.

«У двоповерховому житловому будинку попередньо отруїлись чадним газом три особи, з них – одна дитина (1,4 роки), яких в середньому ступені важкості госпіталізовано в медичні заклади Львова. Причина отруєння встановлюється», – зазначено в повідомленні.

Загалом від початку року на території Львівської області чадним газом отруїлися 102 людини, серед яких 44 дитини. Померли 8 людей, у тому числі дві дитини.