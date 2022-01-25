Дитина з'явилася на світ через кесарів розтин на 32 тижні вагітності

У Львові в Центрі легеневого здоров’я 21 січня на 16 добу після народження дитини померла 36-річна породілля, хвора на коронавірус. Дитина з’явилася на світ на 32 тижні вагітності через кесарів розтин.

Як довідався ZAXID.NET, жінка лікувалася у Центрі легеневого здоров’я і там їй зробили кесарів розтин. Дитина народилася на 32 тижні вагітності, недоношеною, але живою.

Завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології Центру В’ячеслав Бондар розповів, що 36-річна жінка з Сокальщини захворіла 25 грудня, але до лікарів не зверталася, лікувалася вдома. До Центру легеневого здоров’я її госпіталізували 2 січня з високою температурою, інтоксикацією, дихальною недостатністю.

«У пацієнтки наростала дихальна недостатність і її 5 січня перевели в реанімацію. Аби полегшити стан вагітної і врятувати дитину 6 січня їй на 32 тижні вагітності зробили кесарів розтин. Після цього пацієнтку перевели на ШВЛ. На жаль, врятувати її не вдалося. 21 січня вона померла», – каже В’ячеслав Бондар.

У жінки, за словами лікаря, це були другі пологи і вона не була вакцинована.

«Вагітні входять до групи ризику і обов’язково повинні бути вакциновані, а 99% вагітних, які потрапляють до нас, не мають вакцинації. Це перше. Друге. Якщо з’ явилися симптоми хвороби, не треба сидіти вдома і чекати, що все мине, а вчасно звертатися по медичну допомогу», – додає В’ячеслав Бондар.

За словами лікаря, багатьох людей вдається врятувати, якщо вони вчасно звертаються по допомогу. Коронавірус непередбачуваний і він може викликати важкі ускладнення не лише у старших людей, а й зовсім молодих.

Станом на 25 січня з коронавірусом у лікарнях перебуває 64 вагітні: 22 у Львівському обласному перенатальному центрі і 42 – у Центрі легеневого здоров’я. Перебіг хвороби у них середньої важкості.

«В області стрімко зростає статистика захворюваності на ковід серед вагітних і це дуже насторожує. Кожна жінка при надії має розуміти, що вона відповідає не лише за своє здоров'я, але й за майбутнє. Ми створили пункт вакцинації у Львівському обласному клінічнному перинатальному центрі, де кожна вагітна може вакцинуватись під наглядом лікря акушер-гінеколога. Закликаю жінок, які чекають на немовля, активніше дбати про своє здоров'я», – сказала нині на брифінгу директорка перинатального центру Марія Малачинська.