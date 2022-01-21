Під час хвилі штаму коронавірусу «Омікрон» щодня можуть виявляти щонайменше по 59 тис. нових хворих. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Liga.net.

Загалом у лютому на Covid-19 можуть захворіти біля мільйона українців. Пікові показники захворюваності прогнозують на 20-25 лютого.

«За американськими прогнозами, які роблять для України, очікується також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності з доволі швидким спаданням до 1 квітня», – говорить головний санітарний лікар.

Ігор Кузін підкреслив, що за досвідом інших країн, хвиля Омікрону наростає впродовж 1-1,5 тижня максимум, і спадає теж доволі швидко.

«По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури», – каже Ігор Кузін.

Він додав, що хараз немає фінальних прогнозів, багато змінних ще в процесі обговорення, але вище згаданий прогноз є «оптимістичним варіантом».

Під час хвилі «Омікрону» планується застосування таких самих карантинних обмежень, як і раніше., але МОЗ стимулюватиме місцеві органи влади активніше застосовувати вимоги помаранчевої зони.

Зараз в Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус. За минулу добу у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях виявили рекордну для цих регіонів кількість хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 20 січня повідомив, що показники захворюваності свідчать, що в Україні розпочався новий спалах коронавірусу.

Загалом в усіх областях за 20 січня зафіксували ще 20 156 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень померли 150 людей, натомість 4 486 громадян одужали.