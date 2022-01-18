Міністерство охорони здоров'я опублікувало детальний список симптомів нового штаму коронавірусу «Омікрон». Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Фахівці МОЗ підрахували, що серед заражених «Омікроном» найчастіше спостерігають такі симптоми:

сильний нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втома (63,5);

часте чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Водночас, серед інфікованих «Омікроном» присутні і симптоми штаму «Дельта», який наразі досі домінує в Україні. Тому додатково може спостерігатись така симптоматика:

кашель (43,5%);

лихоманка (29,4%);

втрата/спотворення нюху та смаку (23,7%).

Попри те, що симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки. З огляду на це, у Міністерстві охорони здоров'я просять українців звертатись до сімейного лікаря одразу після виявлення перших симптомів ГРВІ.

До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.