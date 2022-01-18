Країнам ЄС загрожує одночасний сплеск захворюваності на коронавірус і грип – так звана «твіндемія». Про це заявив Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC), повідомляє агенція Reuters.

За даними ЄС, попередня зима минула майже без грипу завдяки локдауну, який стали нормою в Європі під час пандемії Covid-19. Але, за даними науковців, цьогоріч вірус грипу повернувся.

Припускається, це сталося через послаблення карантинних обмежень з огляду на широку вакцинацію. Ще з кінця 2021 року віруси грипу поширюються в Європі значно швидше, ніж очікувалося. У грудні кількість випадків грипу в європейських відділеннях інтенсивної терапії стабільно зростала.

Це значне збільшення, якщо порівняти з минулим роком, коли за весь грудень 2020-го В ЄС у відділеннях реанімації був лише один випадок грипу.

Експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен заявив, що скасування обмежувальних заходів із приходом весни може призвести до того, що грип продовжить циркулювати в Європі. За його словами, спалах грипу може затягнутися до літа.

«Насправді мене дуже непокоїть грип. З огляду на те, що протягом тривалого часу жителі європейських країн майже не циркулювали між собою, ми можемо відійти від звичайних сезонних моделей», – вважає він.

У звіті ECDC також додали, що «твіндемія» може спричинити надмірний тиск на системи охорони здоров’я, котрі й без того перенавантажені.