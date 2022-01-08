Вчені Всесвітньої організації охорони здоров’я назвали причини швидкого розповсюдження нового штаму коронавірусу «Омікрон». Він легше уникає імунної відповіді, повідомляє ZN з посиланням на Medicalxpress.

Як зазначено у повідомленні, технічний керівник ВООЗ Марія Ван Керхове назвала три причини швидкого розповсюдження нового штаму Covid-19 «Омікрон»:

мутації дозволяють вірусу легше прикріплюватися до клітин людини;

новий варіант легше уникає імунної відповіді;

люди не дотримуюються фізичного дистанціювання, особливо взимку.

«Ми спостерігаємо ефект імунної втечі. Це означає, що люди можуть інфікуватися попри вакцинацію чи те, що вже перехворіли коронавірусом», — наголосила Марія Ван Керхове.

Науковці спостерігають реплікацію «Омірону» у верхніх дихальних шляхах, а інші штами коронавірусу ­– у нижніх дихальних шляхах, у легенях.

За статистикою, минулого тижня у світі зафіксували майже 9,5 мільйонів нових випадків інфікування Covid-19. Порівняно з попереднім тижнем, кількість заражень зросла на 71 %.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу вперше зафіксували у південній Африці. За симптомами він відрізняється від інших штамів. Але висока заразність не гарантує важчого перебігу хвороби.