У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли деталі про штам «Омікрон», оприлюднивши результати наукових досліджень. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У відомстві розповіли, що штам «Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх умовах в порівнянні зі штамом «Дельта». Новий штам також має менший період інкубації. В середньому він становить 3 доби.

Наразі відбувається зміщення захворюваності штамом «Омікрон» в більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих штамом «Дельта», був 38 років, то «Омікроном» – 30,8 років.

Також штам збільшує ризик повторного зараження – реінфекування. У випадку з «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрона» – більш ніж в 5 разів вище, 13%. У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження відбувається за 1,5 дні.

Поки немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку викликає «Омікрон». Попередні дані свідчать про те, що нових незвичайних симптомів у хворих зазначеним штамом не спостерігається.

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Хоча зростання кількості заражень може викликати і велике навантаження на медичну систему.

У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання «Омікроном» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації і на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні.

Лише 0,6% хворих «Омікроном» були госпіталізовані, в порівнянні з приблизно 1,6% хворих іншими штамами коронавірусної хвороби.

У відомстві також уточнили, що дані по госпіталізаціях не остаточні, адже в багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання і безпосередньо госпіталізацією.

До того ж більшість досліджень були проведені в країнах, де високий показник вакцинацій, відповідно там в лікарні потрапляє менше людей.