Науковці прогнозують нову хвилю коронавірусу в Україні, оскільки кількість позитивних тестів зросла майже на 40% у порівнянні з кінцем грудня. Про це повідомила Національна академія наук України.

«Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів», – сказано в прогнозі науковців на період з 12 до 25 січня.

За їхніми словами, наразі середня кількість нових виявлень коронавірусу в Україні становила до 4540 людей на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Оскільки початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз науковцям важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Однак науковці зауважили, що, згідно з даними про заразність штаму «Омікрон» та епідемічними тенденціями низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Також суттєво вплинути на динаміку епідемії можуть сезонність і відкриття шкіл після канікул.

Крім того, науковці зауважили, що в останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років. Люди цього віку частіше почали потрапляти до лікарень з коронавірусом.

До слова, за 11 січня в Україні виявили 7117 нових хворих на коронавірус, 193 людини померли.