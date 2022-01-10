У Євросоюзі вирішили скоротити термін дії ковід-сертифікатів. Міністерство охорони здоров’я повідомило, що готує аналогічне рішення, заявила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. «Зелений» ковід-сертифікат діятиме лише 270 днів (дев’ять місяців), а не 365 днів, як було раніше.

«Ми готуємо таке ж рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців», – сказала Карчевич у понеділок, 10 січня, в ефірі телеканалу «1+1», повідомила агенція РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили бустерну – третю – дозу вакцини від коронавірусу. сертифікати про вакцинацію для людей, які отримають бустерне щеплення від коронавірусу, з'являться в кінці січня. Вони також діятимуть 270 днів.