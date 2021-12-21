ЄС скоротив термін дії ковід-сертифікатів до дев’яти місяців
Раніше термін дії європейських ковід-сертифікатів становив один рік
Єврокомісія ухвалила рішення скоротити термін дії цифрового сертифіката вакцинації від коронавірусу по всьому Євросоюзу з дванадцяти до дев’яти місяців. Це рішення стосується європейських сертифікатів.
Рішення дозволить встановити в ЄС єдиний підхід до вакцинації бустерною дозою з урахуванням рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якою її пропонують вводити не пізніше ніж через 6 місяців після завершення першого циклу вакцинації.
Як повідомляє Reuters, нова норма стане обов’язковою для всіх членів ЄС з 1 лютого 2022 року і торкнеться лише подорожей між країнами союзу і не поширюватиметься на відвідування заходів і приміщень у різних країнах ЄС. Наразі єдиного порядку в Європі немає, і в деяких країнах сертифікати діють 7 місяців, а в інших вони безстрокові.
Термін дії продовженого після бустерної дози сертифіката поки що вирішили залишити без ліміту через відсутність повних даних про тривалість захисту від Covid-19 після бустерної дози.
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