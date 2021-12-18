У Нідерландах з неділі, 19 грудня, через важку ситуацію з коронавірусом розпочнеться жорсткий карантин, заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

«Нідерланди знову закриваються. Це неминуче через п’яту хвилю, яка обрушиться на нас із варіантом “Омікрон”», – сказав він на прес-конференції в суботу, 18 грудня, повідомила агенція Reuters.

За його словами, від ранку неділі, 19 грудня, у країні зачинять всі магазини із другорядними товарами, ресторани, перукарні, музеї та тренажерні зали, вони не працюватимуть до 14 січня. Водночас школи будуть зачинені до 9 січня.

Окрім цього, влада Нідерландів рекомендує не запрошувати у гості більше двох людей та збиратися на вулиці також максимум удвох.

На думку Рютте, якщо не посилити обмеження зараз, то це може призвести до «некерованої ситуації в лікарнях».

12 листопада у Нідерландах майже на місяць запровадили частковий локдаун, щоб зупинити поширення коронавірусу. Нічний локдаун допоміг трохи знизити кількість нових випадків коронавірусу, однак ця кількість стрімко почала зростати після того, як три тижні тому в Нідерландах виявили новий штам коронавірусу з назвою «Омікрон».

Наразі в Нідерландах дві дози вакцини від коронавірусу отримали 85% від усього дорослого населення, а третю – бустерну – дозу – лише 9%, що, як зазначає Reuters, є одним із найнижчих показників у Європі.

Третя доза вакцини проти коронавірусу від компанії Pfizer підвищує її ефективність проти «Омікрону», свідчать дані виробника. Натомість в людей, щеплених двома дозами, ефективність проти зараження становить лише 33%, а проти госпіталізацій і важкого перебігу – 70%.