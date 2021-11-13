Жителі Гааги (Нідерланди) протестували проти часткового локдауну і вступали у сутички з поліцією, 12 листопада 2021

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на три тижні для стримування поширення коронавірусу. Обмеження почнуть діяти з вечора суботи, 13 листопада. Таким чином, Нідерланди, де від коронавірусу вакциновано 73% від усього населення, стали першою країною Західної Європи, яка повернула обмеження для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування, інформує BBC.

За словами прем’єр-міністра Нідерландів, уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Обмеження почнуть діяти у суботу ввечері та передбачають, що магазини з другорядними товарами закриватимуться о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20:00. Закриття о 18:00 також стосується казино та саун, а також перукарень та роботи секс-працівників.

Заняття Професійним та аматорським спортом дозволятиметься і надалі, але без глядачів. Водночас Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальна дистанція 1,5 м знову вводиться там, де не вимагаються Covid-перепустки.

Також на період часткового локдауну жителям Нідерландів дозволено приймати вдома до чотирьох гостей віком від 13 років. Якнайбільше людей мають працювати з дому.

У час, коли уряд оголошував про запровадження часткового локдауну, жителі деяких міст, зокрема, Гааги, вийшли на протест. Між протестувальниками і поліцейськими виникали сутички.

Представники ресторанного бізнесу, в свою чергу, заявили місцевому суспільному мовнику NOS, що уряд своїм рішенням «перейшов межу».

Останні щоденні Дані за п'ятницю, 12 листопада, показали 16287 нових випадків коронавірусу, що трохи менше за рекордний показник, зафіксований у четвер, але на третину більше, ніж минулого тижня.

Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі: 82,4% людей віком від 12 років отримали дві дози вакцини, що становить 73% від загальної чисельності населення.

Також зазначимо, що Нідерланди посилюють карантин вдруге з початку листопада. Про перше таке посилення стало відомо на початку місяця.

Зазначимо, що інші країни також стикаються з новими сплесками захворюваності на коронавірус. Наприклад, Австрія, де вакциновано 65% усього населення, готується запровадити «локдаун для невакцинованих», який заборонить їм виходити з дому без важливих потреб. Данія, де вакциновано понад 76% усього населення, повертає вимогу Covid-перепусток для ресторанів і клубів, скасовану у вересні.