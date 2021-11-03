Уряд Нідерландів вирішив повернути обмежувальні заходи, спрямовані на уповільнення останнього сплеску Covid-19, включаючи носіння масок.

Як пише «Європейська правда» з посиланням на заяву нідерландського уряду, з 6 листопада маски для обличчя знову стануть обов'язковими у всіх громадських місцях у приміщеннях, де не використовуються «перепустки здоров'я». Це стосується, серед іншого, супермаркетів, громадського транспорту, аеропортів, парків розваг.

При виконанні контактних професій, де це необхідно, це стосується як клієнта, так і постачальника послуг. Штраф за недотримання правил становить 95 євро.

Також розширюється дія «перепустки здоров'я» (сертифікатів, які свідчать про те, що людина вакцинована або одужала від коронавірусу). Тепер вона необхідна для відвідування кафе та ресторанів, театрів, концертних залів та кінотеатрів, спортивних та культурних заходів.

З 3 листопада поновлюються рекомендації щодо роботи вдома, вони будуть посилені до «працювати вдома не менше половини робочого часу».

Крім того, у грудні уряд Нідерландів запропонує додаткову дозу вакцини для всіх людей віком 80 років і більше.

Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Нідерландах зростає протягом місяця. Минулого тижня вона досягла найвищого рівня з липня. У понеділок було виявлено на 45% більше випадків, ніж тиждень тому – 7700. Понад 1200 пацієнтів із Covid-19 перебували у лікарні, найбільше за п'ять місяців.

Більшість обмежень у Нідерландах скасували 25 вересня, а «перепустка здоров'я» була запроваджена як вимога для відвідувачів барів, ресторанів, клубів чи культурних заходів.

Водночас, за даними уряду, близько 84% населення Нідерландів повністю вакциновані від коронавірусу.