Івано-Франківська та Львівська області також лідирують за загальною кількістю поточних хворих

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус, і найбільше наразі постраждали західні області. За минулу добу у Львівській, Чернівецькій та Тернопільскій областях виявили рекордну для цих регіонів кількість хворих на коронавірус, а на Прикарпатті напередодні – рекордну для України загалом.

Так, на Львівщині виявили 1986 нових хворих на коронавірус, у тому числі майже 900 львів'ян. Це найвищий добовий показник з початку пандемії Covid-19 в області. У результаті Львівщина опинилася на другому місці в країні за кількістю нових випадків, поступившись лише сусідній Івано-Франківській області (2427 нових випадків), де ситуація взагалі критична. Рекордну кількість хворих на Прикарпатті виявили напередодні – 2777 людей, що є рекордним показником серед усіх областей від початку пандемії.

У Тернопільській області за попередню добу коронавірус діагностували 1053 хворим. Раніше добовий показник захворюваності в цьому регіоні не перевищував 800 людей: найбільше хворих було зафіксовано 7 квітня 2021 року – 796. У Чернівецькій області виявили ще 756 хворих на коронавірус. Досі рекордним показником для Буковини був 27 жовтня – 696 нових випадків.

Івано-Франківська та Львівська області також лідирують за загальною кількістю поточних хворих: на Прикарпатті зараз лікуються понад 15 тисяч людей, на Львівщині – більше 13,5 тисяч. Тернопільська область перебуває за цим показником на 9 місці (майже 6 тис. хворих), Чернівецька – на 10 (майже 5,5 тис. хворих). Загалом зараз в Україні на коронавірус хворіють понад 144 тис. людей.

Захворюваність на Covid-19 на Західній Україні різко зросла за останній тиждень і вже перевищила пікові показники весни та осені 2021 року. У цих регіонах, як і загалом по Україні, циркулюють два штами – «Дельта» і «Омікрон».

«Ми одержали результати секвенування, за результатами якого з 35 зразків РНК у 17-ти підтверджено "Омікрон", у 18-ти випадках – це "Дельта"», – повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Насправді, за її словами, випадків захворювання, які спричив штам «Омікрон», значно більше. У лабораторію відправляють аналізи вибірково, щоб знати, які штами циркулюють на території області, а на лікування хворих це не впливає.

Штам «Омікрон» є менш агресивним у порівнянні з «Дельтою», проте через велику кількість мутацій поширюється швидше. Через це від кінця минулого року у світі загалом фіксують значний стрибок захворюваності на коронавірус: так, лише за попередню добу його діагностували понад 3,6 млн людей. Водночас кількість смертей від коронавірусу пропорційно не зросла.