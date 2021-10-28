У Чернівецькій області вдруге за тиждень фіксують рекордний показник із захворюваності на коронавірус. Відтак, у вівторок, 26 жовтня, офіційно підтвердили 689 випадків зараження, а вчора, 27 жовтня, Covid-19 виявили в 696 мешканців. І це найбільша кількість нових випадків за добу від початку пандемії.

Як повідомили в прес-службі ОДА, найбільше нових випадків інфікування за вчора виявили у чернівецькому районі – 559, із них 270 випадків – у Чернівцях. У дністровському районі – 96, а найменше у вижницькому – 41 випадків коронавірусу.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 125 осіб, 13 людей з коронавірусом померли. Загалом у лікарнях області станом на 27 жовтня перебуває 1 262 людини. У 1 116 пацієнтів коронавірус підтверджений, інші 146 – мають підозру на інфікування.

Зазначимо, кількість хворих на Буковині почала зростати, хоча попереднього тижня ситуація в області трималась стабільною. Натомість в області щодня фіксують велику кількість охочих щепитись. В понеділок, 25 жовтня, вперше від початку вакцинальної кампанії в області зробили 5005 щеплень від коронавірусу. Станом на 27 жовтня пункти вакцинації відкрили у кожному населеному пункті області.

Активно вакцинуються не лише мешканці, а й медпрацівники. Вчора, 27 жовтня, Чернівецька ОДА заявила про 100% вакцинованих медиків в області. Однак йшлося лише про тих лікарів, які підпорядковані ОДА.