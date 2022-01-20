З початку пандемії в області захворіли понад 139 тисяч людей

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про необхідність локдауну на Прикарпатті. За його словами, Івано-Франківська область першою наблизилася до переходу в «червону» зону карантину, оскільки тут є критичними рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій. Медики другий день поспіль фіксують на Прикарпатті рекордну кількість нових хворих – за 19 січня виявили 2777 випадків Covid-19, що є найбільшою кількістю від початку пандемії.

За словами Ляшка, МОЗ уже ініціювало процес переведення Прикарпаття в «червону» зону карантину. «Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Область вже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин», – заявив під час брифінгу 20 січня Віктор Ляшко. Він уточнив, що Івано-Франківська область першою наблизилася до червоного рівня епіднебезпеки.

За інформацією прес-служби Івано-Франківської ОДА, 19 січня, на території області виявили 2777 нових випадків коронавірусу. Одужало 492 осіб та зареєстровано 5 летальних випадки.

«З початку пандемії в області захворіли 139287 людей, одужали – 123099, померли – 3177. Також впродовж минулої доби в області здійснено 4647 тестувань методом ПЛР та 231 дослідження методом ІФА. Зазначені відомості надані державним санітарним лікарем Івано-Франківської області Русланом Савчуком», – йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

У середу, 19 січня, головний санітарний лікар області Руслан Савчук повідомив про перші випадки штаму «Омікрон» на території Прикарпаття. «Із Центру громадського здоров’я МОЗ України отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta у 13 зразках виявлено штам Omicron», – повідомив Руслан Савчук.

Усього в Україні за даними ЦГЗ станом на 20 січня 3 799 382 (+18 479) людей захворіло, 98 843 (+131) померло, 3 571 782 (+4 446) вилікувалися.

Зазначимо, що «червона» зона передбачає заборону роботи кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос,ТРЦ та розважальним закладам, закладам культури, кінотеатрам та театрам, фітнес-клубам та спортзалам, басейнам та речовим ринкам. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані. У «червоній зоні» заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.