У Івано-Франківській області за минулу добу, 18 січня, виявили 1575 нових випадків Covid-19

На Прикарпатті серед хворих на Сovid-19 у 13 мешканців виявили штам «Омікрон». Такі результати отримав обласний Центр громадського здоров'я, після направлення на молекулярно-генетичне дослідження 30 зразків.

Про перші випадки штаму «Омікрон» на території Прикарпаття у середу, 19 січня, повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук. «Із Центру громадського здоров’я МОЗ України отримали результати тестування носоглоткових змивів, які ми направляли для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. В результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень в 30 направлених зразках, поряд з циркулюючим (домінуючим) штамом Delta у 13 зразках виявлено штам Omicron», – повідомив Руслан Савчук.

Додамо, що у Івано-Франківській області за минулу добу, 18 січня, виявили 1575 нових випадків Covid-19. Це найбільша для Прикарпаття кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 10 листопада 2021 року, коли виявили 1454 хворих на Covid-19.

Загалом за весь час пандемії на Прикарпатті – 136,5 тис. лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Одужало 122,6 тис. осіб, померло – 3,1 тис.