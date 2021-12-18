МОЗ проводить епідеміологічне розслідування вказаного випадку

В Україні підтверджено перший випадок захворювання на штам коронавірусу «Омікрон». Про це у суботу, 18 грудня, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, вночі фахівці Центру громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявили штам Omicron (B.1.1.529-like).

«Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні», – розповів він.

Голова МОЗ зазначив, що зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися, щоб бути захищеними, і не зволікати. Також він закликав за можливості, уникати поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму «Омікрон» домінує.

Що це за штам?

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Саме тому науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти Covid-19.

Детальніше про новий штам коронавірусу читайте в статті ZAXID.NET.