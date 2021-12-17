Вакцинаційна кампанія в Україні триває майже рік – із лютого 2021 року. Попри це, рівень щеплення від коронавірусу в Україні – один із найнижчих у світі – близько 31% дорослого населення. Аби заохотити українців вакцинуватися уряд із 19 грудня почне виплачувати по 1 тис. грн усім щепленим двома дозами. Гроші видаватимуть навіть тим, що вакцинується після 19 грудня.

ZAXID.NET підготував відповіді на 5 найголовніших питань про вакцинацію для тих, хто все ще проти або вагається робити щеплення.

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Чи всі вакцини перевірені?

Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли кілька етапів досліджень і схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного використання. В Україні використовують такі вакцини:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

Moderna.

Для повного курсу вакцинації необхідно отримати дві дози препарату. Про те, як кожна з цих вакцин упливає на організм людини, та які побічні ефекти може викликає, ZAXID.NETуже розповідав у цьому матеріалі.

Чи потрібно вакцинуватись, якщо перехворів?

Так. Природні антитіла не захищають від нових штамів вірусу, тоді як антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захищати від зараження або від тяжкого перебігу різних штамів коронавірусу.

За останніми дослідженнями, дві дози препарату виробника AstraZeneca мають 92% ефективності проти штаму «Дельта» і 86% проти штаму «Альфа».

Дослідження серед мешканців Китаю показали, що препарат CoronaVac на 59% ефективний проти симптоматичного захворювання на Covid-19, на 70,2% – проти середньої форми тяжкості перебігу хвороби і на 100% від важких випадків.

Вакцина компанії Pfizer, за результатами британського дослідження, має ефективність проти штаму «Альфа» на 93,7% та 88% проти штаму «Дельта».

Вакцина Moderna, за даними МОЗ, на 96% запобігає госпіталізації та смерті від штаму «Дельта» після однієї дози.

У ході нових досліджень ці показники постійно змінюються, однак не критично.

Де вакцинуватися?

У кожному місті працюють Центри вакцинації, а також можна зробити щеплення у поліклініках, у кабінетах щеплення.

У Львові актуальний перелік центрів вакцинації можна переглянути на сайті Львівської міської ради. Там вказані і вакцини, які використовують у кожному конкретному пункті щеплення.

Записатися на вакцинацію у поліклініку можна на сайті Helsi або зателефонувати у реєстратуру.

Чи треба готуватися до щеплення і що робити після нього?

Ніяких медоглядів чи додаткових перевірок перед щепленням проходити не треба. Протипоказами до щеплення, за даними МОЗ, є лише серйозні алергічні реакції, що викликають анафілактичний шок, а також температура тіла вище 38°C. Якщо у вас виникають інші сумніви, чи робити щеплення, зверніться до сімейного лікаря. Основні фейки, які існують навколо вакцинації проти ковіду, ZAXID.NET уже спростовував у цьому матеріалі.

Після щеплення, якщо вас нічого не турбує, ви маєте вести звичний спосіб життя. Однак цілком нормально, якщо за кілька годин після введення препарату у вас з’явилася слабкість, підвищена температура, головний біль та біль у суглобах. Такі симптоми можуть тривати кілька днів, однак це ознака того, що організм виробляє антитіла до хвороби.

Вакцинація на 100% захищає від коронавірусу?

На жаль, ні. Але вакцинація захищає від тяжкого перебігу, госпіталізації та смертності. За даними МОЗ, близько 95% госпіталізованих із ковідом до лікарень – не вакциновані.

Тож і вакциновані, і не вакциновані мають і надалі дотримуватися загальних правил карантину – носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

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