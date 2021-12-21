Про перший випадок зараження штамом «Омікрон» в Україні повідомили 18 грудня

Перший в Україні пацієнт, інфікований штамом «Омікрон», уже одужав. Про випадок зараження цим варіантом Міністерство охорони здоров’я повідомило ще в суботу, 18 грудня.

Про одужання повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 21 грудня. З його слів, хвороба у пацієнта протікала майже безсимтомно через те, що той був повністю вакцинований ще навесні. Він додав, що пацієнт вже отримав негативний ПЛР-тест.

Перший випадок захворювання на штам коронавірусу «Омікрон» в Україні підтвердили 18 грудня. Її виявили у людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

За даними ВООЗ, «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж варіант «Дельта» та може вражати вакцинованих людей. Водночас, як зазначають науковці, головним інструментом у боротьбі з новим штамом є додаткові щеплення.