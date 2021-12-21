Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що попри поширення штаму коронавірусу «Омікрон», пандемія може закінчитися вже у 2022 році. Про це пише Reuters.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус заявив, що наразі є докази того, що «Омікрон» поширюється значно швидше, ніж варіант «Дельта» та може вражати вакцинованих людей. Водночас, головним інструментом у боротьбі з новим штамом є додаткові щеплення, наголошує провідна науковиця ВООЗ Сумія Свамінатан.

Однак, представники ВООЗ сподіваються, що пандемія коронавірусу може завершитися вже у 2022 році. Все через розробку вакцин другого та третього покоління, а також інноваціям в лікуванні цієї хвороби.

Штам «Омікрон» виявили в країнах півдня Африки. Відомо, що він має більше мутацій, у порівнянні зі штамом «Дельта», який зараз переважає у світі. Науковці досліджують його на стійкість до наявних вакцин від коронавірусу. За даними вчених, новий варіант Covid-19 має дуже велику кількість мутацій – 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві.

Частина вакцин працює так, що доставляє в клітини ген із закодованим білком-«шипом», клітина синтезує цей білок, а організм людини виробляє імунну відповідь. Саме тому науковці занепокоєні, що нові мутації можуть погіршити ефективність вакцин проти Covid-19.